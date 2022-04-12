Son Dakika
Afyonkarahisar’da yüksek kesimlere kar yağdı
Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. Şuhut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.
Çevre 12.04.2022, 10:36
Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. Şuhut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.
Afyonkarahisar’ın bazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği kentin Şuhut ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek tepelerin beyaza büründüğü Şuhut’ta erken çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.