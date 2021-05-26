Afyonkarahisar’da sulama sezonu başladı

ANKARA (İHA) – Afyonkarahisar’da 20 Nisan tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 590 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Afyonkarahisar’da 20 Nisan tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 590 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Yıldız, “Afyonkarahisar ilimizde toplam 590 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 700 milyon TL katkı sağlanmasının hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

DSİ’nin, Türkiye’nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden Yıldız, “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından ’Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” değerlendirmesinde bulundu.