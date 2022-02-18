Afyonkarahisar’da kar yağışı başladı

Afyonkarahisar’da yağmur olarak başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına dünüştü.

Afyonkarahisar’da kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağmur şeklinde başlayan yağış birkaç saat sonra kar yağışına döndü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, yağışın tipi şeklinde sürmesi ise trafikteki sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentte lapa lapa yağan kara en fazla sevinenler ise çocuklar oldu.