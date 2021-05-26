Afyonkarahisar’da 7 kara akbaba zehirlenerek telef oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 7 kara akbaba telef olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu akbabaların zehirlenerek telef oldukları bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyü Keçili mevkiinde 7 adet akbabanın tahminen 3-4 gün önce telef olduğunu tespit etti. Akbabaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla telef olan kuşlar Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (AKÜREM) teslim edildi. AKÜREM’de yapılan nekropsi çalışması sonucunda, söz konusu toplu ölüm sebebinin akut bir zehirlenme vakası olduğu belirlendi. Zehir türünün tespiti amacı ile alınan örnekler Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü görevlilerince ölümlerin gerçekleştiği alanda yapılan incelemede; kara akbabaların yiyecek olarak tüketebileceği leş, leş kalıntısı ya da zehirli yem gibi herhangi bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

Akbabaların neden zehirlendiği araştırılıyor

Doğa Korama ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Akbabaların ölüm nedeni ve faillerin belirlenmesi kapsamında arazi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, “Ölüm nedeninin Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünce belirlenmesi ve faillerin belirlenebilmesini takiben; ilgililer hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 21’inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan ‘av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ amir hükmü gereğince işlem yapılacaktır. Doğada her canlı birbirinin varlığına bağlı olarak yaşamaktadır. Besin zinciri olarak adlandırılan bu doğa yasasına göre, insanların doğada yapmış olduğu bir müdahale sistemin başka bir noktasında öngörülmeyen ve tamiri mümkün olmayan hasarlara yol açabilmektedir. Kurtlarla mücadele amacıyla doğaya bırakılan zehirli bir yemin, hangi canlıya etki edeceği, nasıl sonuçlanacağı bilinememektedir. Bu kapsamda doğaya bırakılan zehirli yemlerin yaban hayatı üzerinde olumsuz etkilerinin dikkate alınması ve bu hususta vatandaşlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir” denildi.