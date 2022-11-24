Afyonkarahisar’a mevsimin ilk karı düştü

Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı Şuhut ilçesine bağlı Başören köyüne yağdı. Kar yağışı sonrası köy çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte mevsimin ilk karı Başören köyüne bağlı Çakmaktepe diye adlandırılan ve rakımı yaklaşık 2 bin 220 metre olan bölgeye kar yağdı. Kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını gören vatandaşlar ise sevinçlerini cep telefonları ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak gösterdi.