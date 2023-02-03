Afyonkarahisar için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, yapılan son tahminlere göre Afyonkarahisar’da bugünden itibaren aralıklarla 3 gün sürmesi beklenen kar yağışının olacağını kaydederek, ayrıca Afyonkarahisar ile birlikte Uşak ve Denizli’de de sıcaklıkların özellikle geceleri sıfır derecelerin altına düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçaya, Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak’ın önümüzdeki 4 günlük hava durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Akçaya, Afyonkarahisar’da kar yağışının bugün akşam saatlerinden itibaren başlamasının beklendiğini belirterek, "Bölgemiz yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Bölgemizde yağışlı havanın etkisi ile akşam saatlerinden itibaren kar yağışını görmeye başlayacağız. Özellikle ulaşımın etkin olduğu Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerindeki geçitlerde (yollarda) yağışın etkili olacağını söyleyebiliriz. Gece geç saatlere kadar beklenen yağışlar kar şeklinde olacak. Yarın yani 4 Şubat Cumartesi günü ise yağışların hafif şekilde devam edeceğini, ancak hemen arkasından 5 Şubat Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yine yoğun bir kar yağışının olması değerlendirilmektedir" dedi.

"Kar yüksekliği konusunda hatırı sayılır bir örtü bırakacağı bekleniyor"

Kar yağışının durumuna bağlı olarak Afyonkarahisar’da ilk etapta 10 santimetreye yaklaşan bir kar kalınlığının olabileceğini dile getiren Akçakaya, "Kar yüksekliği ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse de, şu an bir şey söylemek doğru olmasa da bugünkü ve Cumartesi günü yağacak yağışlar yerde bir kar örtüsü bırakacaktır 10 santimetre civarında. Ancak bundan daha ziyade Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece daha kuvvetli yağışların olacağı dönemi değerlendirmememiz gerekiyor. Bunu da yarından itibaren yapacağımız değerlendirmeler netleştirecek. Ancak şunu söyleyebiliriz ki son değerlendirmelere göre kar yüksekliği konusunda hatırı sayılır bir örtü bırakacağı bekleniyor" diye konuştu.

Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta beklenen en yüksek sıcaklıklar

Yağışla birlikte sıcaklıklarda da hissedilir derecelerde azalma olacağını ve özellikle geceler Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak’ta termometrelerin sıfır derecelerin altına ineceğini vurgulayan Akçakaya, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar artı derecelere çıksa bile şu günlerde gece sıcaklıklarımız eksi 3,5 derece civarlarında olacaktır. Uşak’ta sıcaklıkların yine aynı şekilde olması bekleniyor. Denizli biraz daha iyi bu konuda, yani bulunduğu konum itibariyle. Denizli’de eksi 1,3 arasında minimum sıcaklıklar görülmekle birlikte, gündüz sıcaklıklarının artılarda 3,4 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık değerleri ise önümüzdeki 4-5 günlük bir tahmindir."