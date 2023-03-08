Afrika’nın doğusunda etkili olan Freddy Kasırgası en uzun süreli fırtına olabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Madagaskar’ı ve Mozambik’i ikinci kez vurması beklenen Freddy Kasırgası’nın en uzun süreli fırtına olabileceğini ifade etti.

Freddy Kasırgası, Afrika’nın doğusunda yeniden etkili oldu. Madagaskar’ı ikinci kez etkisi altına alan Freddy Kasırgası’nın ilerleyen günlerde ise Mozambik’i vurması bekleniyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin 6 Mart’taki raporuna göre, kasırganın Madagaskar’da neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesi ile Freddy Kasırgası’nda can kaybı 21’e ulaşmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’na göre şimdiden 160 binden fazla insan kasırgadan etkilendi. Madagaskar’da yağmur geçen hafta normal aylık ortalama yağışın yaklaşık üç katı yağdı. Fırtına ilk olarak 21 Şubat’ta Madagakar’ı, 3 gün sonra Mozambik’i vurmuş, her iki ülkede de binlerce kişi yerinden olmuştu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edildi. Bir fırtınanın böyle bir döngü oluşturmasının nadir olduğunu aktaran WMO, bunu meteorolojik olarak "olağanüstü" olarak tanımladı.

Freddy’nin son 32 günde periyodik olarak zayıfladığı göz önüne alındığında kayıtlara geçen en uzun fırtına olarak bilinen 1994 yılında 31 gün süren John Kasırgası’nın rekorunu kırıp kırmadığına dair değerlendirmenin birkaç ay sürmesi bekleniyor.

Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca kat ettiği 8 bin kilometrelik yol ile şimdiden rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion’u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik’i vurmuştu.