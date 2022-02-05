Afganistan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Afganistan’ın Ashkasham bölgesinin güneybatısında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın Ashkasham bölgesinin 45 kilometre güneybatısında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 209 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Can veya mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.