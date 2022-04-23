AFAD’dan Bosna-Hersek’te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Bosna-Hersek’te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yardım teklifi yapıldığını ve uluslararası bir yardım çağrısının bulunmadığı bilgisinin alındığını açıkladı.

AFAD’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bosna-Hersek’te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardım teklifimiz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmiş. An itibarıyla uluslararası bir yardım çağrısının bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.