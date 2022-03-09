banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
EPDK'dan EPGİS'e suç duyurusu!
EPDK'dan EPGİS'e suç duyurusu!
THY 213 uçuşunu daha iptal etti
THY 213 uçuşunu daha iptal etti
Kiev’e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor
Kiev’e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!

AFAD’dan 37 ilde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 37 ilde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşların alabileceği önlemleri açıkladı.

Çevre 09.03.2022, 23:46
AFAD’dan 37 ilde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 37 ilde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşların alabileceği önlemleri açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugünden itibaren sıcaklıklar giderek düşecek, yağmur ve kar yağışları ise artacak. Bu nedenle başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde AFAD koordinasyonunda hazırlık yapıldı. İl AFAD Merkezleri teyakkuz durumuna geçirilirken 37 ilde valilikler, belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK’lar ile birlikte tedbirler alındı. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi, ülke genelinde 7 Mart’tan beri hissedilmeye başlandı. Olası risklerin azaltılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK’lar hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, 2021’de yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi’ne göre yürütülüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayı temsilcileri, bugün 21.00 itibarıyla, Başkanlık AFAD Merkezinde 7/24 esasına göre görev yapmak üzere davet edildi. Sıcaklıkların hafta boyunca azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. 9 Mart’tan itibaren Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Konya ve Isparta’da, 10 Mart’tan itibaren İstanbul, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgâr ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz’de zirai don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor” denildi.

Açıklamanın devamında olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşların alabileceği önlemler konusunda bilgiler verilerek şunlar kaydedildi:

"Buzlanma ve Don Tehlikesine Karşı Alınabilecek Önlemler

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmelidir. Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmelidir. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalıdır. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalıdır.

Araç Kullanırken Buzlanma Ve Don Olayından Korunmak İçin Alınabilecek Önlemler

Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalıdır. (Kar lastikleri kullanılmalıdır) Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalıdır. Aile ve yakınlara yer ve rota ile ilgili bilgi verilmelidir. Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan ’siyah buz’a dikkat edilmelidir. Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır. Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalıdır. Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurulmalıdır.

Fırtına Öncesi Ve Sonrasında Alınabilecek Önlemler

Fırtına uyarıları takip edilmelidir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Kapı ve pencereler sağlamlaştırılmalı, pencere kenarlarından uzak durulmalıdır. Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Çatı ve balkonlarda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Baca Gazı Zehirlenmelerinden Korunma Yöntemleri

Yanan sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler düzenli olarak çıkartılmalıdır. Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalıdır. İtfaiye Müdürlüğü’nden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalıdır. Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Kazanlar (Soba) TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Doğalgaz Zehirlenmelerinden Korunma Yöntemleri

.Doğalgaz cihazlarına yeterli oksijen girmesini sağlayan açıklıklar kapatılmamalıdır. Ev ve iş yerlerinde kullanılan cihazların bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. Doğalgaz kaçaklarının tespiti için gaz dedektörleri kullanılmalıdır.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18