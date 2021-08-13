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AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
Yoğun yağışların ardından selin vurduğu ve çok sayıda canı yitirmemize neden olan felaket sonrası bölgedeki çalışmalar sürerken kötü haber AFAD'tan geldi. Yağış çok kötü vuracak!
Çevre 13.08.2021, 14:47 13.08.2021, 14:54
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.