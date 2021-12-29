AFAD: “Su baskınlarında mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Atatürk Mahallesi’nde mahsur kalan 35 kişi, Küçükdanişment köyünde 6 kişi, Uzunköprü ilçesi merkezde ise 11 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edilmiştir” denildi.

AFAD, Edirne ve Kırklareli’de meydana gelen yağışlar sonucunda oluşan sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Meydana gelen yağışlar sonrası 112 acil çağrı merkezine Edirne’den 130 ihbarın ulaştığı belirtilirken, “Yaşanan su baskınlarına, 1 AFAD ve 4 itfaiye ekibi, 5 kepçe, 1 vidanjör, 1 kuka, 1 kaza kırım aracı, 1 arama kurtarma aracı, 1 bot ile müdahale edilmiştir. Çöpköy’de bir araçta mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye ulaşımı sağlanmıştır. Atatürk Mahallesi’nde mahsur kalan 35 kişi, Küçükdanişment köyünde 6 kişi, Uzunköprü ilçesi merkezde ise 11 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ömerbey köyünde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaşın hayvan iş makineleri ile güvenli bölgelere taşındığı aktarılırken, “Kırklareli’de AFAD eşgüdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürmektedir. Yağışların etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eşgüdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir” denildi.