Son Dakika
Depremde korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"
Aztek hükümdarının tacını Meksika’ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi
AFAD: “Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi”
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Çevre 20.02.2022, 23:36 20.02.2022, 23:42
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.