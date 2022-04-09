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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden ’hükümlülerin gardiyanlar tarafından darp edildiği’ haberlerine yalanlama
AFAD: “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 18.37’de 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz”
AFAD: “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 18.37’de 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz”
Çevre 09.04.2022, 18:49
AFAD: “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 18.37’de 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz”