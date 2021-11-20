AFAD: “Erzurum depreminde 4 kişi yaralanmıştır”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Erzurum depreminde toplam 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

AFAD, Erzurum depremi sonrası yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Meydana gelene depremin Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, "Depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum ilinin Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesine uzaklığı 3,4 kilometredir. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirilmiştir” denildi.

Bölgedeki çalışmalarda AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UMKE, Karayolları 12’inci Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, belediye ve STK’lardan toplamda 136 personelin ve 38 aracın görev yaptığı aktarılırken, yapılan açıklamada, “Deprem sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Köprüköy ilçesine bağlı 14 köyde meydana gelen enerji kesintilerinin tamamı giderilmiştir. Bölgeye 15 konteyner ile Mescitli, Topcu, Doğantepe ve Çullu köylerine toplamda 51 çadır ulaştırılmıştır. Beslenme çalışmaları kapsamında Türk Kızılay tarafından 2 bin kişilik su ve ikramlık malzeme ve bin kişilik çorba bölgeye sevk edilmiş olup 2’si ikram aracı olmak üzere toplam 6 araç ve 10 personel görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.