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AFAD: “Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir”

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Çevre 23.11.2022, 05:21
AFAD: “Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir”

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.

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