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AFAD: "Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi"

AFAD: "Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi"

Çevre 13.12.2022, 06:38
AFAD: "Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi"

AFAD: "Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi"

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