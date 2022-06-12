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AFAD: "Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiye’ye ve AFAD Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi’nde toplanmıştır
AFAD: "Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiye’ye ve AFAD Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi’nde toplanmıştır."
Çevre 12.06.2022, 20:34
AFAD: "Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiye’ye ve AFAD Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi’nde toplanmıştır."