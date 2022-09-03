AFAD: “Akdeniz’de Muğla ili Datça ilçesinde 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de Muğla ili Datça ilçesinde 5,3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Akdeniz’de Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13’te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.