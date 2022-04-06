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Adrenalin tutkunlarının adresi: Boztepe

Ordu’nun en önemli turizm cazibe merkezlerinden 530 rakımlı Boztepe’de, adrenalin tutkunlarının gözdesi olan yamaç paraşütü yaz sezonuna hazırlanıyor.

Çevre 06.04.2022, 13:08
Adrenalin tutkunlarının adresi: Boztepe

Ordu’nun en önemli turizm cazibe merkezlerinden 530 rakımlı Boztepe’de, adrenalin tutkunlarının gözdesi olan yamaç paraşütü yaz sezonuna hazırlanıyor.

Ulaşım kolaylığı açısından Türkiye’deki birçok pist arasında ön plana çıkan Altınordu ilçesinin seyir terası konumunda yer alan Boztepe, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla cazibe merkezi haline geldi. Altyapıdan üstyapıya birçok çalışmanın yapıldığı Boztepe, yamaç paraşütü tutkunları başta olmak üzere her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

7 dakikada Boztepe

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı “3 Ay Değil, 12 Ay Ordu” sloganı ile başlatılan turizm çalışmaları Ordu’da yaz-kış devam ediyor. Bu çerçevede kış aylarında kar şenlikleri ile ismini duyuran Ordu yaz aylarında da yapacağı turizm hamleleri ile çıtayı daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken aktivitelerin başında ise yamaç paraşütü yer alıyor. Ordu’da şehir merkezinde bulunan ve teleferik ile ortalama 7 dakika gibi kısa bir sürede çıkış yapılan 530 rakımlı Boztepe, yamaç paraşütü yapmak isteyenlere doyumsuz bir keyif yaşatıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yamaç paraşütü yapılan alanlar arasında, ulaşım kolaylığı açısından teleferik gibi büyük bir avantaja sahip olan Boztepe, paraşüt tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Pist yenilendi

Boztepe, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları sonrasında Ordu’nun önemli turizm noktaları arasında yer alıyor. Bu çerçevede Ordu ile özdeşleşen yamaç paraşütü için çalışma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, paraşütlerin kalkış yaptığı Boztepe pistinde önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. Alanın büyütülmesi ve zeminin kauçuk malzeme ile kaplanmasının ardından kullanışlı ve elverişli bir alana kavuşan pist, paraşüt pilotlarının beğenisini kazandı. Yapılan düzenleme çalışmalarının uçuşlarda sağladığı kolaylık uçuş sayısını artırırken çok daha fazla kişinin yamaç paraşütü keyfi yaşamasına imkân sunuyor.

“Ordu şimdi daha da güzel”

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları sonrası yeni sezonun hazır hale getirildiğini belirten Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Başkan Hilmi Güler’in turizm projeleri ile Ordu’nun her geçen gün kabuğunu kırdığını söyledi.

Ordu’da geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yamaç paraşütü pist alanının bu yaz da uçuş tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından birisi olacağını belirten Asım Suyabatmaz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’nun güçlü turizm potansiyellerini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Boztepe’de bulunan yamaç paraşüt pistinde yaptığımız çalışmalarla bu pistimizi Türkiye’nin en iyi pistlerinden bir tanesi haline getirdik. Teleferik ile kolay ve güvenilir bir ulaşımla Boztepe’ye ulaşımın sağlandığı, elverişli pist ile Ordu semalarında süzülmek şimdi çok daha keyifli olacak. Ordu turizmde sadece yaz aylarında değil 12 ay boyunca yaylasıyla, deniziyle, yamaç paraşütü ve diğer tüm aktiviteleri ile ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

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