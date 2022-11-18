Adıyaman’da yoğun sis

Adıyaman yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde yoğun sis etkili oldu. Yoğun sisin hakim olduğu Adıyaman-Diyarbakır Karayolu’nda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürüp, sis farlarını açarak ilerlemeye çalıştı. Sürücüler, yoğun siste ilerlemekte güçlük çektiklerini belirterek, görüş mesafesinin azaldığını ifade etti.

Kent merkezinin üzerini kaplayan sis, birçok binanın görülmesini de engelledi.