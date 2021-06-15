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Adıyaman’da onlarca yaban domuzu görüntülendi
Adıyaman’da onlarca yaban domuzu saatte yaklaşık 30 kilometre hızla koşarken görüntülendi.
Çevre 15.06.2021, 10:45
Adıyaman’da onlarca yaban domuzu saatte yaklaşık 30 kilometre hızla koşarken görüntülendi.
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Tekağaç köyü ile Alişar köyü arasında bulunan tarlalardan hızla ilerleyen domuz sürüsünü kamyon şoförü görüntüledi. Sayısı 50’nin üzerinde olan domuz sürüsü, tarlalardan sürü halinde hızla koşarak ilerledi. Saatte yaklaşık 30 kilometre hızla ilerleyen yaban domuz sürüsünü gören şoför, cep telefonuyla yaban domuzlarını görüntüledi.Yaban domuzları karayolundan karşıdan karşıya geçerken kamyon şoförü domuzların geçmesini bekledi.