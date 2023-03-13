Adıyaman’da kalıcı konutların yapımına başlandı

Adıyaman’da 4 bin konutun yapılacağı Örenli Mahallesi’nde konutların yapımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yapının yıkıldığı ve ağır hasarlı olduğu Adıyaman’da, geçici çadır ve konteyner kentlerin yanı sıra kalıcı konutların yapımına başlandı. Adıyaman Şehirlerarası Otogarı’nın kuzeyindeki Örenli mevkiinde zemin etütleri yapıldı. Taşlık ve kayalık olduğu belirlenen bölgede 4 bin konutun yapımına başlandı. Burada yapılacak 4 bin konutun dışında Adıyaman’da İndere (Zey) bölgesine 26 bin konut yapılacak. Adıyaman’da 105 metrekare alana sahip olan konutlar 3+1 olarak yapılıyor. Yapılan konutların temel atma töreninin bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceği öğrenildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kalıcı konutların hem zemin etütleri yapılarak sağlam noktalar belirlendi. İndere bölgesinde 26 bin konutluk bir alan belirlendi. Yine Örenli bölgesinde 4 bin konut olacak şekilde bir yer belirlendi. Özellikle burasıyla ilgili sosyal medyadan bir sürü paylaşım yapılıyor. Burası kıraç ve taşlık bir alandır. İsteyen tapuda da bakabilir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Yüzbinlere insan çadırlarda ve konteynerlerde kalıyor. Bizim uygun yerlere hızlı bir şekilde yer bulup bunlara yer tahsisi yapmamız lazım. Bunları yerleştirmemiz için bu yerler seçildi. Bu yerlerin de zemin etütleri de yapıldı. Bu yerler yeni yerleşim alanları, Adıyaman mevcut haliyle imar planları yapılıyor, master planı yapılıyor. Master planıyla birlikte imar planı yenileniyor. Yeni master, yeni imar planıyla birlikte eski yerler korunacak şekilde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.