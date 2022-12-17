Adıyaman’a sis çöktü

Adıyaman’da iki günden beri etkili olan ve olumsuzluklara neden olan sis, diğer taraftan kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor.

Adıyaman’a yapılan uçak seferleri önceki gün yoğun sis nedeniyle gerçekleştirilememiş ve uçaklar çevre illere inmişti. Bu gün ise yine sis nedeniyle İstanbul’dan Adıyaman’a sabahın erken saatlerinde inmesi gereken uçak 3 saat sonra havalanabildi. Havayolu kadar karayolunda da sürücülerin görüş mesafesini kısaltan sis nedeniyle, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Yaşanan bu olumsuzlukların yanı sıra sis nedeniyle görsel güzellikler de ortaya çıkıyor. Adıyaman‘ın Tut ilçesi ile Gölbaşı ilçesi arasındaki bölgede yoğun olan sis yüksek tepelerden görüntülendi. Vadiyi kaplayan sis görsel bir şölen oluştururken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vadinin içinde bulunan yerleşim yerleri sis içerisinde kayboldu.

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesi arasında etkili olan sis ise kent merkezinin üzerini kapladı.