Adıyaman’a beklenen kar yağdı

Kurak bir yıl geçiren Adıyaman’da şehir merkezine yılın ilk karı yağdı.

Meteorolojinin yoğun kar uyarısı yaptığı Adıyaman’da, şehir merkezine yılın ilk karı yağdı. Kurak geçen bir kış mevsiminde beklenen ve özlenen kar geldi. Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreye ulaştı.

Kar yağışına sevinin vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Özellikle parklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Esnaflar işyerlerinin önünü temizlerken, Adıyaman Belediyesi ekipleri kaldırımları temizledi.