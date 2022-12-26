Adıyaman-Malatya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Adıyaman’da rakımı yüksek yerlerde kar yağışının başlamasıyla karayolları ekiplerinin kar mesaisi başladı.

Önceki gün akşam saatlerinde rakımı düşük yerlerinde yağmur yağışı etkili olurken, rakımı yüksek yerlerde kar yağışı etkili oldu. Adıyaman’ın Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yağan kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri karayollarında, il özel idare ekipleri köy yollarında çalışmaya başladı.

Karayolları ekipleri Çelikhan-Malatya ve Sincik-Malatya karayolunda 5 santim olan kar kalınlığının ulaşımı aksatmaması için kürüme çalışması yapıyor. Sezonun ilk karı ile birlikte karayolları ekiplerini kar mesaisi başlamış oldu.