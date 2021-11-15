Adıyaman Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Adıyaman’a yaptığı yatırımlarla Adıyaman ilinin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

Bu kapsamda Adıyaman ve bölge için çok büyük öneme sahip ve hasretle beklenen Adıyaman Çetintepe Barajının gövde dolgusunu tamamladıklarını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çetintepe barajının temelden yüksekliği 116 metre olup 460 milyon m3 su depolama kapasitesine sahiptir. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaktır" dedi.

Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yıldız, yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, kret düzenleme çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.