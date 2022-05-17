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Adına bir çok türkü yazılan yabani ot, onlarca yemeğe de lezzet katıyor

Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve türkülere konu alan madımak bitkisinin onlarca çeşit yemeği ve tatlısı yapılıyor.

Çevre 17.05.2022, 10:16
Adına bir çok türkü yazılan yabani ot, onlarca yemeğe de lezzet katıyor

Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve türkülere konu alan madımak bitkisinin onlarca çeşit yemeği ve tatlısı yapılıyor.

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden olan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisi baharın gelmesiyle kendisini gösterdi. Yabani otların arasından tek tek seçilerek toplanan madımağın hasadına da başlandı. Türkülere konu olan ve onlarca çeşit yemeği yapılan madımak bitkisini toplamak isteyen vatandaşlar kendilerini doğaya bıraktı. Faydası saymakla bitmeyen, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı olan bitki Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Elle tek tek toplanıyor

Küçük yaşlardan beri madımak bitkisini toplayan Fikriye Yazıcı, ”Otların içerisinden toplarız daha sonrasında diğer otlardan ayıklar yıkarız, tahta veya bıçakla doğrarız. Pastırmalı, kıymalı, sucuklu yaparız. Bazen kavurarak da yaparız. Biz yıllardır tecrübeli olduğumuz için otlar arasından ayırt edip topluyoruz. Bunları dolaplarda muhafaza ederiz kış mevsimlerinde de yemeğini yaparız. 40 yıldır yapıyoruz bunu, paketler dondurucuya koyarız kışında yazında pişirir yeriz. Madımak yemeğini yiyenler çok memnun oluyorlar, bizden madımak otunu istiyorlar. Ben yaşlandım artık toplayamıyorum bundan sonra satın alacağım. Buradaki madımağı yurt dışında yaşayan oğluma ve kız kardeşime de gönderiyorum, oralarda bunu tadan komşuları da bizden istiyor" dedi.

Güçlü antioksidan özelliği ile dikkat çekiyor

Diyetisyen Eda Ünal, madımak bitkisinin bir çok vitamini aynı anda bünyesinde barındırdığı gibi güçlü bir antioksidan olduğunu belirterek, “Madımak özellikle İç Anadolu yöresinin farklı bölgelerinde söğüt otu, kuşekmeği, çoban ekmeği, isimlerle farklı bölgelerde isimlendiriliyor. Aslında çok yararlı bir yabani ot. Genelde yol kenarlarında, tarlalarda, bitkilerin arasında sıklıkla karşılaşabiliyoruz. İçerisindeki fenolik birleşik sayesinde diğer yabani otların büyümesini engelliyor. Bu yüzden sıklıkla tarlalarda bulanabiliyor. İçerik olarak oldukça zengin olan madımak otu A, C, E vitaminleri sayesinde antioksidan seviyesi yüksek bir ot. Bundan dolayı da serbest radikallere karşı vücudumuzun korunmasını sağlıyor. Bunun yanında B vitamini, Kalsiyum, demir gibi içeriklerden de oldukça zengin. Kan şekerinin de dengelenmesini sağlıyor. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarında oldukça etkili, ishal durumunun düzenlenmesini sağlıyor. Çayıyla mide ve bağırsak rahatsızlıklarının düzenlenmesine de etkili bir ottur. Genelde çay olarak, sebze yemeklerinde yoğurtlu bir meze olarak veya börek harcı olarak kullanılabiliyor. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında sıklıkla dağlık alanlarda bulunuyor. İçerisine kıyma, pastırma gibi protein içeriği yüksek yiyecekler de katılabiliyor. Ancak metabolik rahatsızlığı olanlar özellikle kolesterol ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin daha çok kıymasız ve pastırmasız olarak tüketmesini istiyoruz. Sebze olarak çiğ şekilde salatalarda tüketerek yeşillik alımını artırabiliyoruz." şeklinde konuştu.

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