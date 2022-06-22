Adı Aksu fakat içinde su yok

Bozkırın ortasındaki Sivas’ta, adını içerisinden akan yapay ırmak ve su fıskiyelerinden alan Aksu Parkı, susuz kalan görüntüsüyle müdavimlerini üzdü.

Bozkırın ortasındaki Sivas’ta suya hasret Sivaslıların suya olan özlemini giderdikleri Aksu Parkı bu yıl susuz kaldı. Adını içerisinden geçen yapay ırmak ve su fıskiyelerinden alan parkın müdavimleri bu yıl Aksu’da suya hasret kaldı.

Bir zamanlar bataklık olan park, 2005 yılında Sivas Belediyesi’nin Mısmılırmak Deresi’nin temizlenip ıslah edilmesi ile Sivas’a değer katan bir parka dönüştürülmüştü. Aksu Projesi, Dünya Su Örgütünce "En iyi dere ıslahı" ödülüne layık görülmüş ve projenin mimarı Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 22 Mart 2007’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden törenle ödülünü almıştı. Şimdilerde susuz kalan park, eski cıvıl cıvıl görüntülerine hasret bıraktı. Park içerisindeki sosyal alanlar, yürüyüş yolları, parklar, çay bahçeleri ve restoranların bulunduğu Aksu’nun susuz hali vatandaşların tepkisini çekti.

“Çöle döndürmenin anlamı yok”

Parkın müdavimlerinden Fikri Okyay, yetkililer tarafından parkın yeniden canlandırılmasını ve acilen su bağlanması talebinde bulunarak, “Geçen seneye kadar buralar çok güzeldi, sulaktı su sesiyle huzur buluyordu insanlar. Su kaybı neden kaynaklandı, niye oldu bilmiyorum ama yetkililerden ricamız buraların tekrar canlanması ve şehrimizin daha güzel hale gelmesini istiyoruz. Yetkililerin de böylesi güzel topluma mal olmuş yerleri öldürmemeleri gerekiyor, tekrar canlandırmaları gerekiyor. Bir şekilde buraya su bağlamaları gerekir. Şu an gerçekten ben üzülüyorum böyle olmasına, şu güzelim yeri kuru bir çöle döndürmenin anlamı yok. En azında yağmur sularıyla biriktirilip bir baraj halinde yapılmasıyla buranın susuz kalacağına inanmıyorum. Bu tabi ki bu da yetkililerin elinde olan bir şey” şeklinde konuştu.

Atıl duruma düşmeye başladı

Aksu’nun eski halini hatırlatan Lütfü Eylenoğlu, parkın yeniden atıl bir hal aldığını söyleyerek, “Aksu’dan daha öncesi burası bakımsız çok kirli bir ırmaktı ve sanayiye yakın olmasından dolayı sürekli atıklar atılarak kirletilmişti. Burası önceki belediye başkanı zamanında yapıldı. Kaç yıl oldu bilmiyorum, 7-8 yıl oldu sanırım. Yeniden terk edilmiş durumda burası. Bu su soğuk çermik dediğimiz taraftan geliyor. Yıllar içerisinde küresel ısınma nedeniyle su kalmadı. İlkbaharda biraz su geliyordu. Ben yaşım itibariyle bu kanalı dolduracak kadar su geldiği zamanları biliyorum. Ancak küresel ısınma nedeniyle su kalmadı. Yapılması güzel oldu kuru bir bataklıktı burası. Hem mesire alanı hem yürüyüş için güzel yerdi ancak şuanda yine atıl duruma düşmeye başlamış, ben şahsen üzülüyorum bütün masraflar boşuna” diye konuştu.

Öte yandan, Sivas Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre Alibaba Mahallesi’nde yapılan yol çalışması sırasında patlayan bir borudan kaynaklı olarak uzun bir süredir parka su verilemediği, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından parkın yeniden suyla buluşturulacağı belirtildi.