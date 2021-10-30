Adana’nın Yirce kayın ormanında muhteşem sonbahar renkleri

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası çevresinde bulunan Yirce kayın ormanları, sonbahar renkleri ile ziyaretçi akınına uğruyor.

Bin 800 rakımı bulan Yirce Kayın ormanları sonbahar ile birlikte sarıdan yeşile, kırmızından kahverengiye doğanın tüm tonlarını bir arada sergiliyor. Yirce kayın ormanlarının oluşturduğu muhteşem sonbahar manzarası, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi.

Özellikle kampçıların, motosiklet tutkunlarının doğa fotoğrafçılarının son yıllarda yakından takip ettiği Yirce kayın ormanları, oluşturduğu renk cümbüşü ve sonbahar tonları ile bu yıl Adana’dan ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğruyor.

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Havadan drone ile görüntülenen muhteşem manzara doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken Yirce kayın ormanlarını ziyaret edenlerden ormanda ateş yakmamaları, doğal güzelliğine zarar getirecek her davranıştan kaçılmaları istendi.

Fotoğraf çekimleri için bölgeye gelen Mutlu Dağlı, “Fotoğraf tutkunlarının genellikle akın ettiği bir yer ben de ilk defa geldim. Bir insanın görebileceği farklı bir doğa ve sonbahar manzarası. Muhteşem bir yer" dedi.

Gezi için Yirce kayın ormanlarına gelen Özlem Açar ise "Muhteşem bir doğa herkesin gelmesini bekliyorum. Çok güzel bir yer herkes gelir ve burayı görür ateş yakıp öyle bırakmayalım. Ateşi söndürelim. Mutlaka herkesin görmesi gereken bir yer” diye konuştu.

Geziye gelen Aytaç Gür ise doğaya hayran kaldıklarını ve herkesin görmesi gereken bir doğa olduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Tuğba Gür ise ilk kez ziyaret ettikleri Yirce kayın ormanlarının muhteşem bir sonbahar manzarası sunduğunu ifade ederek “ Ormanlarımızı koruyacak yaktığımız ateşi söndürerek getirdiğimiz çöpleri geri götürerek bu muhteşem doğayı koruyalım. Burada doğa yaprakların dansı hava muhteşem” dedi.