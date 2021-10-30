banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Adana’nın Yirce kayın ormanında muhteşem sonbahar renkleri

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası çevresinde bulunan Yirce kayın ormanları, sonbahar renkleri ile ziyaretçi akınına uğruyor.

Çevre 30.10.2021, 11:34
Adana’nın Yirce kayın ormanında muhteşem sonbahar renkleri

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası çevresinde bulunan Yirce kayın ormanları, sonbahar renkleri ile ziyaretçi akınına uğruyor.

Bin 800 rakımı bulan Yirce Kayın ormanları sonbahar ile birlikte sarıdan yeşile, kırmızından kahverengiye doğanın tüm tonlarını bir arada sergiliyor. Yirce kayın ormanlarının oluşturduğu muhteşem sonbahar manzarası, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi.

Özellikle kampçıların, motosiklet tutkunlarının doğa fotoğrafçılarının son yıllarda yakından takip ettiği Yirce kayın ormanları, oluşturduğu renk cümbüşü ve sonbahar tonları ile bu yıl Adana’dan ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğruyor.

Yirce ziyaretçileri, orman yangınlarına karşı vatandaşları duyarlılığa davet etti

Havadan drone ile görüntülenen muhteşem manzara doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken Yirce kayın ormanlarını ziyaret edenlerden ormanda ateş yakmamaları, doğal güzelliğine zarar getirecek her davranıştan kaçılmaları istendi.

Fotoğraf çekimleri için bölgeye gelen Mutlu Dağlı, “Fotoğraf tutkunlarının genellikle akın ettiği bir yer ben de ilk defa geldim. Bir insanın görebileceği farklı bir doğa ve sonbahar manzarası. Muhteşem bir yer" dedi.

Gezi için Yirce kayın ormanlarına gelen Özlem Açar ise "Muhteşem bir doğa herkesin gelmesini bekliyorum. Çok güzel bir yer herkes gelir ve burayı görür ateş yakıp öyle bırakmayalım. Ateşi söndürelim. Mutlaka herkesin görmesi gereken bir yer” diye konuştu.

Geziye gelen Aytaç Gür ise doğaya hayran kaldıklarını ve herkesin görmesi gereken bir doğa olduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Tuğba Gür ise ilk kez ziyaret ettikleri Yirce kayın ormanlarının muhteşem bir sonbahar manzarası sunduğunu ifade ederek “ Ormanlarımızı koruyacak yaktığımız ateşi söndürerek getirdiğimiz çöpleri geri götürerek bu muhteşem doğayı koruyalım. Burada doğa yaprakların dansı hava muhteşem” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3