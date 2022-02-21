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Adana’nın saklı cenneti: "Nergis Adası"

Adana’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan ’Nergis Adası’ barındırdığı milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor.

Çevre 21.02.2022, 10:34
Adana’nın saklı cenneti: "Nergis Adası"

Adana’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan ’Nergis Adası’ barındırdığı milyonlarca nergisle görsel şölen sunuyor.

Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye’deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen Nergis Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya tekneyle 20 dakikada gidilebiliyor. Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar ocak ve şubat aylarında çiçekleri görmek için adaya gidiyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de tekneyle adaya giderek görsel şölen sunan ‘Nergis Adası’nı görüntüledi.

“Tanıtım için çok önemli”

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Akyatan Lagünü’nün kalbi olan Nergis Adası’nın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Burası insanın aklını başından alan bir kokuyla karşılıyor. Burası doğal sit alanı. Koruma altında olan bir alan. Buranın az ilerisinde de bir ‘Nergis Adası’ var ancak oraya ulaşım mümkün değil. Bu alanlara çeşitli dönemlerde vatandaşlarımız özel botlarla bilgimiz dahilinde gelebiliyor. Turizme katkı sağlayacağına inandığımız bu alan hem Adana hem de Karataş’ın tanıtımı için önem arz ediyor. Burayı Türkiye ve dünyaya duyurma noktasında çalışma içerisindeyiz. Buranın korunması noktasında özellikle hassasiyet gösterilmesine rica ediyoruz” diye konuştu.

“Adada mangal yakmayın”

Adayı gezmeye gelen Selim Ağaçdalı isimli vatandaş ise Adanalıları adada mangal yakmamaları konusunda uyararak, “Sosyal medyadan görüp buraya geldim. O kadar yoğunluk içerisinde durup nefes aldığımız bir yer burası. Adeta bir cennet. Kokuyu alınca insanın başı dönüyor. Biraz su ve yeşillik gördüğümüz yerde mangal yakıyoruz ancak burası mangal yakılabilecek bir yer değil. Bu ada, tamamen doğal oluşmuş nadir bir yer. O yüzden vatandaşlardan rica ediyorum burada mangal yakıp çöplerini buraya bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.

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