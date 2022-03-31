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Adana’nın en sorunlu mahallesine kentsel dönüşüm neşteri

Adana’da uyuşturucu kullananların mekanı olan ve kavgaların yaşandığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle duran yıkımlar tekrardan başladı.

Çevre 31.03.2022, 11:58
Adana’nın en sorunlu mahallesine kentsel dönüşüm neşteri

Adana’da uyuşturucu kullananların mekanı olan ve kavgaların yaşandığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle duran yıkımlar tekrardan başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim alanı yapılması için merkez Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde belirlenen evlerin yıkımına başlanmıştı. Ancak uyuşturucu kullanımının olduğu ve kavgaların yaşandığı Cono aşiretinin yaşadığı mahallede yıkım bir türlü tamamlanamadı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yıkım işlemine dahil oldu ve mahalle sakinleriyle görüşerek yıkımın tamamlanması gerektiğini anlattı. Bugün yoğun güvenlik önlemleri altında belediye ekibi tekrardan mahalleye gelerek, belirlenen 3-4 metruk binanın yıkımına başladı.

Millet bahçesi yapılacak

Mahalledeki binaların yıkımının ardından Milli Eğitim Bakanlığı okul, Yüreğir Belediyesi de yıkılacak yaklaşık 46 evin yerine millet bahçesi yapacak. Böylece başta uyuşturucu kullanımı olmak üzere kavga ve gürültülerin sona ermesi bekleniyor.

Öte yandan yıkım sırasında evlerin bahçesinde pitbull beslendiği görülürken, bazı evlerin duvarlarında ise ‘Bu mahalle satılık’ yazdığı görüldü. Cono aşireti mensubu vatandaşlar evlerin yıkımını sakince izledi. Bir vatandaş oğlunun uyuşturucu kullandığını, binaların yıkılması nedeniyle de artık mahallede uyuşturucu kullanımının olmayacağını söyleyerek, Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

“Mahallemizin ismi uyuşturucu ile anılıyor”

Gazetecilere konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Ulubatlı Hasan Mahallemiz, Adana’nın en güzel mahallelerinden bir tanesi. Ancak uzun zamandır mahallemizin ismi uyuşturucu ile anılıyor. Konuyla ilgili tüm devlet kurumlarımızla yakın diyalog halindeyiz. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın geçmişten bu yana kamulaştırma işlemi devam ediyor. Burada halihazırda bir lisemiz var. Anaokulu ve ortaokul yapılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının bir planlaması var. Bu kapsamda bakanlık ve valilik tarafından yürütülen bir kamulaştırma süreci var. Bu süreçte belediyemizle işbirliği talebi oldu. Onu da biz canı gönülden kabul ettik ve şu anda bir yıkım gerçekleştirmeye başladık. Biz Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde gençleri zehirleyen ev ve kişilerin mahallemizden uzaklaşması için çalışma başlattık” diye konuştu.

“Hedefimiz ilk etapta 46 evi yıkmak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne yapılması planlanan millet bahçesi için 5 milyon TL’lik hibe desteği aldıklarını aktaran Kocaispir, şunları söyledi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca belediyemize 5 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Kamulaştırmaya ilaveten yeni bir kamulaştırma süreci başlatıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda Ulubatlı Hasan Mahallemizi bu sıkıntılardan temizleyip, kamulaştırdığımız alanda Adana’nın en güzel millet bahçelerinden birini yapmayı ümit ediyoruz. Bu sıkıntıdan kurtulma noktasında katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz ilk etapta 46 evi yıkmak. İmar planlarımızda yıkılacak evleri yeşil alan olarak belirledik. 5 milyon TL’lik bir kaynağı kullanma noktasındayız. Buradaki insanları da mağdur etmemeye çalışacağız.”

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