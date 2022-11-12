Adanalılar tatbikatta bile şırdanlarından vazgeçmedi

Türkiye geneli düzenlenen ve Adana’nın Kozan ilçesinde de gerçekleşen ’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ saat 18.57’de yapıldı. Şırdancı esnafı da şırdanları ile birlikte masa altında tatbikatı gerçekleştirdi.

Kozan ilçesinde saat 18.57’de gerçekleşen tatbikatta Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü Gençlik ve Spor Bakanlığı Kozan Yurt Müdürlüğünde öğrencilerle birlikte tatbikat gerçekleştirilirken ilçede esnaflarda iş yerlerinde “çök, kapan, tutun” tatbikatını gerçekleştirdi. İlginç anlar yaşanan tatbikatta şırdancı esnafı Murat Mercan ise iş yerinde gerçekleştirdiği tatbikatta ellerinde şırdan tabakları ile masa altında tatbikatı uyguladı. Şırdan yerken tatbikata denk gelen Yüksel Efe Mercan ise telefonuna gelen mesaj ile Şırdan tabağını alarak masa altında “çök, kapan, tutun” tatbikatını gerçekleştirdi.

Esnaf Murat Mercan, "Tatbikatımızı personellerimiz ile gerçekleştirdik ülke genelinde farkındalık oluşturmuş olduk” dedi.

Yemek yerken tatbikata denk gelen Yüksel Efe Mercan ise, "Ülkemiz ile gurur duyuyorum. Ülkemizde farkındalık oluştu. İlerideki büyük depremler için bir önlem değerinde. Telefonuma gelen mesaj ile bu tatbikatı uyguladım" dedi.

İnternet kafede tatbikata denk gelen esnaf ise müşterilerini uyararak masa alt ve yanlarına geçerek deprem tatbikatını gerçekleştirdiler.