Adanalılar güne çamurla uyandı

Adana’nın Kozan ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan tozu bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar güne çamur ile uyanırken araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara akın etti.

Meteorolojinin dün uyarı yaptığı Suriye üzerinden gelen toz bulutu Kozan’da etkili oldu. Yollar balkonlar ve araçların üzeri çöl tozu nedeni ile turuncuya büründü. Oto yıkamacılar güne müşteri telefonları ile yoğun başlarken galericiler satışa sunacakları araçları köpüklü sularla yıkadı.

Vatandaşlar sabah erken saatlerde balkonlarını gece etkili olan çamurdan arındırmaya çalıştı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle gece telefonların çalmaya başladığını ve yoğun randevu ile aracını yıkatmak için vatandaşların sıraya girdiğini aktaran oto yıkamacı Faruk Uymaz, “Suriye üzerinden gelen çöl tozu nedeniyle araçlar adeta çamura bürünmüş durumda. Sabahtan bu yana yoğun randevu talebi var. Araçlardan çamur akıyor ve zorlu bir temizlik işlemi sürüyor” dedi.

İlçede etkili olan toz bulutu nedeniyle caddeler, balkonlar araçlar çamura bürünürken, vatandaşlar evlerinde ve iş yerinde çamurları temizlemek için mesai yapıyor.