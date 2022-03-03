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E-5 Karayolu Darülaceze mevkiinde hafriyat kamyonu ve bir motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Adana’da yağışlardan sonra yollar çöktü
Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası bazı yollar çöktü.
Çevre 03.03.2022, 15:31
Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası bazı yollar çöktü.
İlçenin yüksek kesimlerindeki şiddetli yağışlar nedeniyle Gaffaruşağı Mahallesi dere yatağı mevkiinde ve Uğurlubağ Mahallesi çıkışında bulunan Ağcapinar mevkiinde yolda çökme yaşandı.
Bu arada Kozan ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesi Sarıçam mevkiinde bir çardak fırtına nedeniyle yola uçtu.
Bölgede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.