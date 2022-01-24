Adana’da yaban hayvanlarına yem desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında birçok nesli tükenmekte olan canlıya ev sahipliği yapan Toroslarda ve çevrelerinde yaban hayvanları için doğaya 53 ton yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü ekipler, yaban hayatının olumsuz hava koşullarında aç kalmamaları için 53 ton yemi bölgede dağılımını sağladı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ekipler Toroslar, Aladağ ve birçok bölgede yaban hayatı için yoğun mesai yapan ekipler dağlık alanlara yaban hayvanlarının beslenebileceği yemleri bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl şube müdürlüklerimizle ağır kış şartlarında yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgelerde kış şartlarında bugüne dek toplam 53 ton yem bırakılmıştır. Yaban hayvanlarına desteğimiz kış boyunca devam edecektir” denildi.