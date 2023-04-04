Adana’da termometreler 29 dereceyi gösterdi

Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da bugün termometreler 29 dereceyi gösterirken, sıcak havayı gören vatandaşlar parklara akın etti.

İlkbaharın gelmesiyle Adana’da sıcaklık artmaya başladı. Bugün şehirde termometreler 29 dereceyi gösterdi. Sıcak havada vatandaşlar parkları doldurdu. Parka gelen vatandaşlar ağaçların altında gölge otururken, birçok kişinin de yarım kollu tişört giydiği görüldü.