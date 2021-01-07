banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Borsalar yeni rekor peşinde
Borsalar yeni rekor peşinde
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Güne başlarken kurlarda son durum ne?
Güne başlarken kurlarda son durum ne?

Adana’da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor

Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Adana’da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre Adana, 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Soğan ve buğday gibi tarım ürünleriyse suya ihtiyaç duyarken, tarladaki kuraklık belirtileri dikkat çekti.

Çevre 07.01.2021, 09:54
1
Adana’da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor

Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Adana’da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre Adana, 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Soğan ve buğday gibi tarım ürünleriyse suya ihtiyaç duyarken, tarladaki kuraklık belirtileri dikkat çekti.

Türkiye’de yağışların azalması ile başlayan ’meteorolojik kuraklık’ kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında ülkeye beklenen yağışların düşmemesi’ ’tarımsal kuraklık’ tehlikesini beraberinde getirdi. Ülkenin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Adana’da ise kuraklık etkisini göstermeye başladı.

İHA muhabirinin Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden elde ettiği verilere göre Adana, 2020 yılında metrekareye 523 kilogram yağış ile 670.4 kilogram olan son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, yaptığı açıklamada, Türkiye geneli yağışların normaline göre yüzde 50.1 azaldığını söyleyerek, “Tüm bölgelerde yağışlarda azalma olmuştur. Bölgesel olarak ise en fazla azalma yüzde 62.9 ile İç Anadolu’da, yüzde 53.5 ile Karadeniz’de gerçekleşmiştir. Akdeniz’de ise yüzde 46.6 oranında azalma söz konusudur” dedi.

"Yağmurun yağmasını bekliyoruz"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Adana’da da kuraklığın başladığını ve soğan ile buğdayın artık suya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Doğan, “Genelde Türkiye’de son 92 yıldaki verilere baktığımızda ortalama 670.4 kilogram yağış gördük. 2018 yılında Adana’da metrekareye düşen yağış miktarı 924 kilogram. 2019 yılında 1023 kilogram yağış düşüyor ancak 2020 yılında 523 kilogram yağış oluyor. 2020 yılında yağan yağış ise sadece ilk 2-3 ayda yağdı. Sonra kurak geçti. Şuan gördüğümüz gibi bütün bitkiler su istemekte. Geçenlerde hafiften bir yağmur yağdı ve bitkiler onunla idare ediyor. Soğanlar ekildi ve onlara gübre vermemiz lazım. Onun içinde yağmurun yağmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Böyle giderse çiftçi ürün sulayacak"

Yağmur yağmadığı takdirde Devlet Su İşleri tarafından sulama kanallarına verilecek su ile ovadaki çiftçilerin ürünlerini sulayacağını kaydeden Başkan Doğan, “Bütün Türkiye genelinde ki barajlarda da doluluk oranı azaldı. Eğer bu sezon böyle giderse sadece ovadaki çiftçilerimiz ürünlerini sulayacak. Yüksek kesimde olan çiftçilerin ürünleri su sıkıntısı nedeniyle zarar görecek” ifadelerini kullandı.

Ürünlerde yağış azlığı nedeniyle kalitenin de düştüğünü belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan daha sonra şunları söyledi:

“Nisan ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı. 2020 yılının sonunu zaten yağışsız bitirdik. Ürünlerimizi bile kestiğimizde eski kaliteyi göremiyoruz. Soğan ve buğday şuanda en çok suya ihtiyacı olan ürünler. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre de 2020 yılının Ekim ayından Ocak ayının 5’ine kadar geçmiş yıllara oranla yüzde 50 yağmur az yağdığını öğrendik. Sezon kurak geçiyor. Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük. Barajlarda su seviyeleri düştü. Adana ilimiz yine diğer illere göre şanslı. Çatalan Barajı ve Toros Dağları var. Ancak böyle kurak giderse o suda bizi idare etmeyecektir.”

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Ertaç Özal ise hava durumu tahminine göre Adana’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağmurun beklenmediğini söyledi.
Yorumlar (0)
banner429
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12