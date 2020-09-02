Adana’da leyleklerin göç yolculuğu

Adana’da, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. Leyleklerin göç yolundaki hava hareketliliği muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.

Adana Kozan yolunda bugün sabah saatlerinde görüntülenen leylekler görsel şölen oluşturdu. Yüzlerce leylek aynı yöne kanat çırparak ilerlerken Adana semalarında güzel görüntüler oluştu. Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşılması ile göç yolculuğuna başlayan yüzlerce leylek Adana’da görüntülenirken leyleklerin havada aynı anda dönerek yolculuk etmesi görsel bir şölen oluşturdu.