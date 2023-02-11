Adana’da hasarlı minare kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7’lik yıkıcı depremin ardından Adana’nın İmamoğlu ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı.

İmamoğlu ilçesi merkezinde bulunan ve 7.7’lik depremde hasar alan çarşı cami minaresi, depremde oluşan çatlak nedeniyle ekiplerin çevrede aldığı güvelik önlemleri ile güvenli olarak yıkıldı.