Adana’da fidanlarla "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi

Adana-Kozan karayolu üzerindeki bir araziye fidanlarla "Türkiye Yüzyılı" logosu işlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Adana- Kozan karayolu üzerindeki bir araziye fidanlarla “Türkiye Yüzyılı” logosu çalışması yapıldı. Binlerce fidanla “Türkiye Yüzyılı” logosu oluşturuldu. Alanda yapılacak ağaçlandırma ile çalışmanın tamamlanacağı belirtildi. Oluşturulan logo ile 16 yıldız Türk devletlerini sembolleştirirken tek yıldız ise Türk bayrağını temsil ettiği bildirildi. Hilal etrafındaki 100 adet güneş ışınının da Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir yılını vurguladığı ifade edildi.