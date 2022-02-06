Adana’da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira ceza

Adana’nın Karataş ilçesinde denizde elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 29 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iki balıkçının elektroşok yöntemiyle balık avladığı tespit edildi. Yasa dışı avlanan balıkçılara 29 bin 720 lira idari para cezası kesildi.