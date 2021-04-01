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Adana’da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Adana’nın merkez ilçesi Karaisalı’da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Çevre 01.04.2021, 16:34
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Adana’da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Adana’nın merkez ilçesi Karaisalı’da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı yerde yaklaşık 5-10 santimlik beyaz bir örtü oluşturdu. İlçe merkezinde kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı.

İlçede yağışlı havanın önümüzdeki cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
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