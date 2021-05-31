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Adana’da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Çevre 31.05.2021, 10:10
Adana’da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir çöp ev tespit etti. Yıllar içerisinde biriktirilen çöpler nedeniyle sağlıksız, hijyenik olmayan bir hale dönüştüğü görülen çöp ev ekipler tarafından boşaltılarak, temizliği gerçekleştirildi. Engelli bireylerin yaşadığı evden çıkarılan tonlarca çöp iş makineleriyle kamyonlara yüklendi.

Evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarken, mahalle sakinleri çöplerin yaydığı koku ve sağlıklarını tehdit eden çöp evin temizlenmesinden dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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