Adana’da baraj doluluk oranları arttı

Adana’daki barajların doluluk oranı geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 3.5 artışla yüzde 76,75’e ulaştı.

Adana’da 1953-2016 yılları arasında 12 baraj inşa edildi. Söz konusu 63 yıllık zaman diliminde faaliyete giren bu barajlardan enerji üretilip, tarımsal sulama yapılırken, taşkınlardan da korunma sağlandı. Adana’da geçen yılın Temmuz ayına göre barajlardaki doluluk oranları yüzde 3,5 artış sağlayarak yüzde 76,75’e ulaştı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü 12 barajın 2021 ve 2022 yılları Temmuz ayı doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yılının Temmuz ayında Gökkaya 95, Feke II 83, Menge 81, Köprü 83, Kavşak 98, Yedigöze 78, Çatalan 72, Seyhan 66, Karakuz 67, Göktaş1 93, Kozan 41, Nergizlik Barajı ise yüzde 22 ile ortalama yüzde 73,25 seviyesindeyken 2022 yılının Temmuz ayında Gökkaya 88, Feke II 83, Menge 74, Köprü 65, Kavşak 90, Yedigöze 99, Çatalan 83, Seyhan 71, Karakuz 59, Göktaş1 94, Kozan 53 ve Nergizlik Barajı yüzde 62 ile ortalama yüzde 76,75 seviyesine ulaştı.

Su kaynakları açısından sıkıntı çekmeyen Adana’da yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.