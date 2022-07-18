Adana’da araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık saat 12.00’de gölgede 35 derece ölçülürken, araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle bazı vatandaşlar park ve yeşil alanlara gitti.