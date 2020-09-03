banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Adana’da 91 yılın en sıcak günü

ADANA’DA 91 YILIN EN SICAK EYLÜL AYI YAŞANIRKEN FIRIN İŞÇİLERİ EKMEK PARASI İÇİN ZORLU MESAİLERİNE DEVAM EDİYOR.

Çevre 03.09.2020, 14:57
2
Adana’da 91 yılın en sıcak günü

Adana’da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanırken asfalt döken, kömür ve odun ateşinde çalışan işçiler ekmek parası için zorlu mesailerine devam ediyor.

Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesindeki verilere göre bugün 14.00’da gölgede hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Termometreler ise 53 dereceyi gösterdi.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Bazı vatandaşlar ise parktaki gölgelik alanlarda uyuyarak vakit geçirdi. Sıcakta çalışmak zorunda kalanlar ise zorlu mesailerine devam ediyor.

Kentte kebapçılar kömür ateşinde mangal başında 70-80 dereceyi bulan sıcaklıkta işlerini büyük bir özveriyle yapıyor. Fırıncılar ise odun ateşinde 80 dereceyi geçen sıcaklıkta çalışıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt işçileri de 160-170 dereceyi bulan asfalt sıcağında işlerini ara vermeden sürdürüyor.

Mangal başında 80 dereceyi buluyor

Kentte dışarıda hissedilen sıcaklığın mangal başında ikiye katlandığını söyleyen kebapçı Yaşar Aydın, “Gerçekten son yılların en yüksek sıcağını yaşıyoruz. Hakikaten 45-48 derece diyorlar ama termometre 52 dereceyi buluyor. Mangal başında sıcaklık 70-80 derece oluyor. Biz kebapçıyız, ekmeğimiz bu. Bunu yapmak zorundayız. Canla başla yapıyoruz işimizi. Herkes bir defa yanıyorsa biz 10 defa yanıyoruz. Bunun güzel yönü de var. Kışın ocağın başı 5 yıldızlı otel gibi ama yazın yanıyoruz resmen” diye konuştu.

Mangal başında çalışmanın sıcağı unutturduğunu dile getiren ve mangal ateşi başında ateşi 41 derecenin üzerine çıkan kebapçı Mustafa Keser ise, “40-45 derece Adana sıcağında ocağın sıcaklığı 70-80 dereceyi buluyor. Ancak biz işimizi seviyoruz. Biz bu sıcağa alıştık. Sıkıntı olmuyor ekmek parası için yapıyoruz. Kışın ama güzel oluyor, üşümüyoruz. Ekmeğimiz için çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“İş gerçekten zor”

65 dereceyi bulan odun ateşinde çalışan fırıncı Fahri Aslan da ekmek parası için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Kışın çalışma şartlarımız çok iyi ancak yazın çok zor oluyor. Yazın fırında çalışan arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Bugün ben sabahtan bu yana üçüncü tişörtümü değiştirdim. İş gerçekten zor, Adana’da yapmak ise daha da zor” ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt işçisi olarak çalışan Ömer Said Alukay, “Biz ekmek parası için artık alıştık bu sıcağa. Adana halkına hizmet için çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 50 derece ama burada 180 dereceyi buluyor” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25