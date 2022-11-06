Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Adana ve Hatay için yarın sabahtan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, Adana’nın güneyi ile Hatay’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.