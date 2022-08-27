Adana Valiliği’nden ‘Sınırlarımızda değişiklik yok’ açıklaması

Adana Valiliği, Kozan ilçesindeki bir bölgenin Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlandığı iddialarını yalanladı.

Bazı internet sitelerinde yer alan “Kozan’da sınırlarında bulunan bir bölgenin, Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlandığı” yönündeki haberlerle ilgili Adana Valiliği açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, “1996 yılından bu yana ilimiz sınırlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği yapılan sınır değişiklikleri, çeşitli çalışmalar, yetkili kurulların kararları ve ilgili valiliklerin görüşünden sonra işlem kararname ile sonuçlanıp Resmi Gazete’de yayınlanarak gerçekleşmektedir. Mülki sınır değişikliklerinde bunun dışında idari bir usul bulunmamaktadır” denildi.