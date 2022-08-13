banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Adana OGM ormancılık faaliyetlerini yerinde inceliyor

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman zenginliğinin korunması için tedbirlerin arttırıldığını, orman yangınları açısından hassas bir döneme girildiğini belirtti.

Çevre 13.08.2022, 11:24
Adana OGM ormancılık faaliyetlerini yerinde inceliyor

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman zenginliğinin korunması için tedbirlerin arttırıldığını, orman yangınları açısından hassas bir döneme girildiğini belirtti.

Adana’nın Feke ilçesine gelen Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Feke Orman İşletme Müdürlüğünün devam eden ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi. Yılmaz, İşletme Müdürü Mustafa Çelen ve işletme şeflerinden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde denetleyen ve Akkaya işletme şefliğinde yapılan yeni yol çalışmaları ile meşe bakım sahasında incelemelerde bulunan Yılmaz, ormanlarda yapılan çok amaçlı yollarla çıkabilecek orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edilerek yangınlar yaşanmadan, büyümesini engelleneceğini söyledi. Yılmaz, ormancılık faaliyetlerini kolaylaştırarak orman köylülerinin de ulaşım imkanının arttırıldığını ifade etti.

Feke’nin Tapan Mahallesindeki yangına ilk müdahale ekibini ziyaret eden Yılmaz, orman yangınları açısından hassas bir döneme girildiğini ekiplerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek yapılan çalışmalar için işletme müdürü Mustafa Çelen ve ekibine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu